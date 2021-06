SOPHIA Latjuba pamer body seksi di Instagram. Ia mengumbar lekuk tubuhnya dengan memakai bikini.

Ya, Sophia Latjuba tampil hot dengan bikini warna cerah saat berjemur di pinggir kolam renang. Walau kepanasan, dia tetap tak melawna matahari.

Dalam foto ini, ia juga menuliskan ungkapan isi hatinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya jauh dari kesempurnaan, terutama untuk keluarga dan teman-temannya. Namun ia berusaha belajar mengenali banyak hal dalam hidupnya dengan penuh rasa cinta.

"Iā€™m far from perfect (ask my family and friends), I screwed up and Iā€™m not always the best person to be with. Yet, Iā€™m here to learn my lessons and thriving to get back up every single day facing the Light with hope, love, forgiveness and compassion šŸ’•," ungkapnya.

Netizen maupun rekan selebriti yang melihat foto ini langsung gaduh. Tak heran, di usianya yang ke-50, Sophia Latjuba masih tampil hot. "Yoga šŸ§˜," kata richo_kyle atau Richard Kyle, mantan Jessica Iskandar "šŸ”„šŸ”„šŸ”„," ungkap kristinadangdut. "Kayak 25 tahun ya," ujar liza****. "Yang jelas mba sopi gk sarapan nasi uduk plus bakwan yaa," ujar ani****. "Semuaaa lewat dach sama Mama satu ini. šŸ‘šŸ”„ keren habis," kata tere****.