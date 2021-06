LIVE hari ini pukul 21.00 WIB, talent search terbaru yang menjadi panggung duet kompak mama dan anak, Sing Like Mama akan tayang di GTV. Sebagai seorang ibu dan juga pelaku musik, tentunya Maia Estianty tidak hanya menilai talenta teknis kontestan, tapi juga chemistry yang anak dan mama miliki diatas panggung. Posisi Maia Estianty yang sangat dekat dengan Al, El dan Dul pun menjadi nilai lebih karena ia paham, memahami hubungan antara anak dan mama juga penting untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka diatas panggung. “..aku sebagai ibu juga ingin menjadi ibu yang asik juga, yang bisa main bareng, yang bisa dijadikan sebagai teman gitu kan. Aku mengalami punya orang tua yang sedikit kaku kan ya, maka aku mau itu berubah. Nah, maka aku harus bisa menjadi seorang teman supaya mereka bisa cerita banyak soal masalah dalam hidup ya. Jadi aku berprilaku dan bertindak seperti temen” jelas Maia Estianty (14/06/21).

Hal yang dilakukan Maia Estianty bisa dibilang membawa dampak yang sangat baik bagi Al, El dan Dul. Kita sudah menyaksikan dan menikmati karya – karya musik yang diberikan oleh ketiga anak Maia Estianty. Setiap karya yang dihasilkan dari Al, El dan Dul juga selalu mendapatkan respon yang positif dari pecinta musik Tanah Air. Hal ini menjadi bukti bahwa cara yang diterapkan Maia Estianty tepat dan efektif. Kini, Maia Estianty akan menjadi salah satu juri di Sing Like Mama bersama Iis Dahlia dan Armand Maulana, bisa dipastikan Maia memiliki standard tinggi dan memberikan penilaian yang menyeluruh dan maksimal. Jadi pastikan kamu menyaksikan bagaimana Maia Estianty saat menilai performa kontestan anak dan mama malam nanti.

Baca Juga:

Baim Wong dan Fanny Ghassani Jualan Telur?

Podcast Kata Dochi Eps. 18 Adrian Khalif Bikin Khilaf

Dengan Maia Estianty, Iis Dahlia dan Armand Maulana sebagai Juri serta Andhika Pratama dan Ayu Dewi sebagai Host, Sing Like Mama dijamin akan membuat Jum’at malam kamu terasa lebih spesial. Saksikan Sing Like Mama tayang LIVE mulai 18 Juni setiap Jum’at pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program Sing Like Mama juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

(dwk)