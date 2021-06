BUNGA Citra Lestari penampilannya mencuri perhatian di kala isolasi mandiri. Salah satunya ketika berjemur, dirinya tampil seksi sampai bikin netizen heran.

BCL tampil dengan busana terbuka lantaran tubuhnya harus terpapar sinar matahari. Tak hanya itu, ia juga pakai sunglasses yang stylish banget.

"Tetep semangat 😊 Did meditation in the morning.. Dan berjemur is essential.. ❤️," tulis BCL.

Belum lagi melihat pesona BCL yang tak lusuh walau sedang berjuang melawan Covid-19. Sampai Ringgo Agus Rahman pun terpukau dengan penampilan istri Ashraf Sinclair ini loh.

"Cepet sembuh unge... kmu menciptakan standart look yg luar biasa untuk yg kena covid.. cakep gilaaaaaaa... gue pas kena astagah lusuh amaaaatttt," kata Ringgo.

Begitupun dengan Daniel Mananta yang menyebut bahwa sesi isolasi mandiri yang dijalani BCL ini seperti sedang pemotretan. "Isoman nya fabulous banget sih?! Kayak pemotretan Vogue gitu! Hahahaha love that you guys have joy in the midst of all this!," kata vjdaniel. Tak hanya mereka, netizen juga dibuat takjub melihat penampilan BCL saat isolasi mandiri. "Covid in style," edwi**. "Cuma bcl yang lagi isoman standart look nya tetep on point..," ungkap fany**. "Itu isolasi apa pemotretan?," tanya mahendra**.