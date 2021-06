PEKAN ini Okky Lukman bakal tampil bernyanyi di panggung Mikrofon Impian GTV, apakah alasannya? Pastinya bukan karena kekurangan uang, namun tentunya ada satu kejutan yang bakal disuguhkan untuk pemirsa setia GTV.

Okky yang dikenal sebagai bintang komedian dan presenter sudah dipercaya di acara variety show dan beberapa ajang pencarian bakat. Saat ini pun, Okky Lukman menjadi presenter di program reality talent search GTV yaitu Mikrofon Impian – Sing For The Stars. "Ajang adu nyanyi yang bukan kaleng-kaleng, no tipu-tipu, no hoax! Peserta yang menang bisa dapat uang tunai puluhan juta rupiah langsung!,” begitu ungkapnya saat memandu acara tersebut.

Minggu ini, Okky tidak hanya akan memandu acara Mikrofon Impian. Dirinya akan ikut berduet dengan juara bertahan, bintang tamu yang masih sama seperti minggu lalu yaitu Danang serta benyanyi bersama para juri Vega Darwanti dan Iis Dahlia. Tentunya, panggung MIkrofon Impian beberapa hari kedepan akan semakin meriah dan akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Nantinya Danang juga akan berduet dengan juara bertahan yang menang di tiap episodenya. Selain itu, mulai pekan ini Okky juga akan mengumumkan peserta yang ikut Mikrofon Impian melalui pendaftaran via DM instagram @officialgtvid dan peserta tersebut akan tampil pada episode 9 tepatnya hari Kamis, 17 Juni 2021. Para dewan juri juga seperti Vega Darwanti,Iis Dahlia dan Charly Van Houten tentu akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka.

Minggu ini akan ada satu peserta yang sudah berhasil menjadi juara bertahan yaitu Jerni Lestari Lubis serta enam peserta lainnya yang tediri dari Sena Rangga Fauzhan, Jerfy Nurlaha, Muhammad Ruri Gema Prakasa, Cici Viana, Irene Yendiska dan Nenden Shintawati peserta tuna netra asal Bandung.

Bagaimana penampilan Okky Lukman bernyanyi di panggung Mikrofon Impian minggu ini? Akankan Jerni Lestari Lubis masih bertahan sebagai pemenang? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

(dwk)