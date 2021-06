VIA Vallen bermesraan vokalis Papinka Band, Cherva Yolandi. Mereka berdua tengah berada di pantai yang berlokasi di Bangka Belitung.

Nampaknya Via Vallen mulai go public dengan memamerkan foto mesra dengan Chevra. Di laman Instagram Chevra, Via Vallen bersandar terlihat di bahunya.

Via mengenakan baju bernuansa tie dye, sementara sang lelaki memakai kemeja pantai. "Lagi nunggu angkutan laut," ungkapnya.

Kemesraan ini pun mengundang perhatian netizen. Banyak netizen yang patah hati melihat foto mesra mereka. "Duh sido loro ati bengi iki yu (duh jadi sakit hati malem ini mbak)," kata mdw****. "Ditunggu undangannya sesuai omonganmu dulu," sahut aji*****. "Patah hati nasional," ungkap yang lain. "Jangan dikecewain ya anak orang," ujar yeti*****. "Langsung halalin," sahut lainnya.