DI episode terbaru “Nebeng Boy” yang dipandu Boy William, ia mengundang aktor populer Verrell Bramasta yang memiliki banyak penggemar. Kali ini keduanya ngobrol banyak hal-hal seru yang pastinya menghibur.

Boy pun mengungkapkan bahwa Verrell telah membintangi banyak sekali sinetron sampai ia hampir tidak pernah sepi pekerjaan. Verrell pun mengaku bersyukur dengan hal tersebut, namun ia mengungkapkan hal yang tidak terduga.

Verrell rupanya memutuskan untuk tidak membintangi sinetron selama sekitar 3 tahun kedepan karena ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“After this I’m planning to go to college, to go to uni, for like 3 years. Jadi kayak I think this is gonna be my last sinetron” jelas Verrell.

Kemudian Boy pun bertanya apakah Verrell sedang single, ia pun menjawab bahwa saat ini ia tidak memiliki pacar. Verrell pun bercerita tentang hal romantis yang pernah ia lakukan untuk mantan kekasihnya, aktris Natasha Wilona. Rupanya Verrell sampai menyiapkan tempat khusus yang dihias dengan bunga dan dekorasi lainnya untuk menembak wanita tersebut.

Selanjutnya mereka membahas tentang rumah yang dimiliki Verrell. Ia mengungkapkan bahwa rumahnya memiliki luas sekitar 1100 meter persegi. Boy William pun memuji keindahan rumah Verrell yang memiliki 6 kamar tidur dan juga 10 kamar staf.

“Oh my god that’s like a hotel” tutur Boy.

“Kayak kos-kosan” tutur Verrell sambil tertawa.

Setelah ngobrol banyak, Verrell pun menantang Boy untuk main truth or dare. Verrell pun mengungkapkan banyak hal yang mengejutkan. Ia sampai menelpon dan melakukan prank terhadap ibunya, Venna Melinda.

