KELUARGA Nia Ramadhani selalu mencuri perhatian karena gaya hidup mewahnya. Baru-baru ini, mereka piknik mewah di Bali loh.

Nia Ramadhani menyewa salah satu resor di Bali dengan pemandangan pantainya. Mereka piknik di taman dalam rangka memberi kejutan kepada putrinya, Mikhayla yang berulang tahun.

Nia Ramadhani tampil cantik memakai dress nude berkumpul dengan tiga buah hati dan suami. Nia sangat ceria bisa kumpul keluarga di Bali.

"Who knew a picnic could be this sublime! Once again happy birthday our dearest daughter Mikhayla. We love you kakak," ungkap Nia.

Netizen ikut senang melihat kekompakan Nia Ramadhani dan keluarganya. Sebagian dari mereka mendoakan keluarga selebriti satu ini. "Bahagia selalu kakak Nia dan keluarga," kata netizen. "Moga samawa," ungkap yang lainnya. "Seru ya bun piknik ala-ala," kata yang lain.