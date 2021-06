JAKARTA - Pengalaman traumatik yang dituturkan akun @quweenjojo lewat Twitter, menarik perhatian musisi Fiersa Besari. Dia memberikan sebuah kalimat singkat namun bermakna untuk korban.

“Stay strong (tetap kuat),” ungkap pelantun April tersebut dalam kicauannya, pada 9 Juni 2021.

Cuitan Fiersa tersebut disambut hangat oleh warganet. Mereka menilai, pelantun Celengan Rindu itu cukup bijak melihat kasus tersebut. Namun ada pula yang meminta dia untuk tak berpihak sebelum mengetahui fakta sebenarnya.

Seorang warganet mengatakan, “Idola nih, cukup semangatin saja enggak perlu basa-basi yang lain. Tetap salam lestari.” Sementara lainnya mengungkapkan, “Coba dilihat dulu bang Persa, situasi dan kondisi saat-saat digambarkan di thread.”

Warganet itu menambahkan, “Gue awal membacanya (berpikir) gila mesum banget nih seorang Gofar Hilman. Tapi pas melihat sikon dari videonya yang bisa bilang, ‘Oh dude, the way this happened.”

Tudingan pelecehan seksual ini bermula dari pengakuan akun Twitter @quweenjojo pada 9 Juni 2021. Dia mengaku, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat menghadiri sebuah acara di Malang, Jawa Timur, di mana Gofar menjadi bintang tamu.

Baca juga: Korban Unggah Bukti Video, Sebut Gofar Hilman Mabuk saat Pelecehan Terjadi

Dalam kicauannya, dia mengaku, dipeluk dan disentuh area sensitifnya oleh sang presenter. “Gofar tarik dan rangkul gue. Oke, gue pikir dia humble. Setelah selesai rekam video bareng dia, tangan dia tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget?” tuturnya. “Di situ tangan Gofar mulai ‘mengacak-acak’ bagian sensitif gue. Saat gue minta lepas, enggak didengar dan kondisinya depan gue ramai banget cowok menyaksikan itu cuma teriak, 'Dienakin kok enggak mau?’,” lanjutnya. Sementara, Gofar Hilman lewat cuitannya membantah melakukan pelecehan seksual. Dia bahkan mengaku, siap menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum.* Baca juga: Aa Gym Sebut Teh Ninih Turun Mesin, Netizen: Lo Kata Angkot