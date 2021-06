JAKARTA - Rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka tampaknya tengah diterpa isu tak sedap. Setelah dikabarkan memiliki kedekatan spesial dengan Ririn Dwi Ariyanti, kini Dhena kembali mencurahkan perasaannya di Instagram.

“I kept on trying do my best (Aku tetap berusaha melakukan yang terbaik),” ujarnya dalam unggahan pada 7 Juni silam.

Sebelumnya, Dhena juga menyiratkan bahwa kehidupannya akan tetap baik-baik saja tanpa Jonathan Frizzy. “Pada akhirnya, hanya ada kita berempat. Tetaplah berpegangan tangan agar tetap kuat bersama. Yang kita punya adalah cinta tanpa syarat,” ujarnya.

Dhena bersyukur, memiliki tiga buah hati yang membuat hidupnya lebih bahagia. “Aku lebih suka bahagia daripada sedih dan aku tahu malaikat-malaikat ini dikirimkan untuk Tuhan untuk membuat hidupku berwarna seperti pelangi.”

Unggahan tersebut dibanjiri beragam komentar. Tak sedikit netizen yang menghubungkan unggahan Dhena tersebut dengan kondisi rumah tangganya bersama pria yang akrab disapa Ijonk itu.

Seorang warganet mengatakan, "Jangan sampai pisah. Ini ujian dari Tuhan semoga bisa melewati semua dengan baik." Lainnya menambahkan, "Sayang banget kalau suaminya melepas istri dan anak yang cantik dan ganteng hanya untuk perempuan lain." Sebelumnya, Dhena Devanka juga sempat menanggapi sinis isu kedekatan suaminya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Apalagi sang aktris juga diisukan tengah mengalami permasalahan rumah tangga bersama Aldi Bragi. "Aku enggak tahu (hubangan mereka). Dia (Ririn) sudah bersuami kan? Punya anak juga, benar enggak? Normalnya sih perempuan begitu bisa menjaga martabatnya dong," ujar istri Jonathan Frizzy tersebut dalam sebuah tayangan infotainment pada Mei silam.