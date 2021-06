JAKARTA - Raffi Ahmad berkesempatan bertemu dengan CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Dalam kesempatan tersebut, suami Nagita Slavina itu menuntaskan seluruh rasa penasarannya tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City kepada Hary Tanoesoedibjo.

KEK MNC Lido City adalah pusat wisata terintegritas kelas dunia, yang pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Di sana akan dibangun berbagai cluster yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, yaitu Lido World, Lido World Garden, Lido Music & Arts Center, dan Movieland.

Nantinya, untuk mengakomodir para pengunjung dari luar kota dan turis asing, akan hadir juga berbagai hotel dengan standar bintang beragam. Saat ini, satu hotel sudah beroperasi dan menjadi tujuan favorit banyak wisatawan karena layanan yang menakjubkan dan pemandangan alam spektakuler adalah Lido Lake Resort by MNC Hotel.

Lido Lake Resort by MNC Hotel adalah hotel pilihan Tripadvisor Travelers Choice 2020, 2021, dan Tripadvisor Certificate of Excellence 2019, serta mendapatkan status Safe Hotel dari World Hotel and Tourism Board.

"Kami sangat optimis dengan kehadiran berbagai proyek bergengsi dan ikonik di KEK MNC Lido City. Saat ini Perseroan memanfaatkan masa pandemi untuk menyelesaikan berbagai pembangunan, setelah kondisi membaik, KEK MNC Lido City akan menjadi destinasi wisata terintegrasi berkelas dunia di Indonesia,” ujar Hary Tanoesoedibjo.

KEK MNC Lido City Cocok untuk Pekerja Kreatif Sebagai pekerja kreatif, Raffi Ahmad mengembangkan manajemennya dari akting hingga musik. Pada 2019, bapak satu anak itu bahkan berhasil menjadi promotor dengan menggelar Konser Nostalgia 90's. Dengan pengalaman itu, Raffi paham bahwa mendatangkan musisi, berarti mendatangkan tim pendukung, termasuk alat musik, yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Apalagi jika mendatangkan artis mancanegara terkenal, ada biaya-biaya tambahan lain yang berimbas pada harga tiket penonton. Namun, bila hal itu dilakukan di KEK MNC Lido City, maka biaya-biaya tambahan untuk mendatangkan peralatan pendukung, termasuk alat musik dapat dipangkas habis. Alasannya, pemerintah ikut mendukung para pelaku bisnis di KEK, termasuk pekerja seni seperti Raffi atau promotor musik seperti RANS Music. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah akan memberikan berbagai insentif pajak, termasuk bea masuk dan/cukai bagi para pelaku usaha di KEK, sehingga memungkinkan para pelaku usaha untuk menerapkan harga kompetitif agar mendapat respon positif masyarakat.