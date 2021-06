SEOUL - Sweet and Sour ramai diperbincangkan setelah tayang di salah satu paltform berbagi film pada 4 Juni kemarin. Film ini menampilkan Jang Ki Yong, Chae Soo Bin, dan Krystal Jung di jajaran pemain utamanya.

Sebagai film yang mengambil genre romance dan slice of life, Sweet and Sour menyajikan hubungan asmara yang tak asing dengan kehidupan sehari-hari. Ceritanya berkutat pada hubungan sepasang kekasih, Jang Hyeok (Jang Ki Yong) dan Jung Da Eun (Chae So Bin), serta kemunculan Han Bo Yeong (Krystal Jung).

Jalinan cinta Jang Hyeok dan Jung Da Eun awalnya sangat manis, penuh kasih sayang. Jang Hyeok yang bekerja jauh dari sang kekasih bahkan rela pulang-pergi untuk tetap bertemu Jung Da Eun dan memberinya cincin sebagai tanda cinta.

Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya menemukan asam pahitnya realita hidup. Kesibukan mereka di dunia kerja serta jarak yang memisahkan mulai menjadi ganjalan dalam rajutan asmara Jang Hyeok dan Jung Da Eun.

Jang Hyeok mulai disibukkan dengan project-nya dan berjuang untuk menjadi pegawai tetap, sementara Jung Dae Eun sebagai perawat sering mendapat shift jaga tak teratur. Mereka pun menjadi kesulitan mendapatkan waktu untuk bertemu.

Di saat seperti itu, muncul lah Han Bo Yeong. Sebagai rekan kerja, Jang Hyeok lebih sering bertemu dengan Han Bo Yeong. Rasa suka dan benih cinta pun muncul dalam diri keduanya. Meski terkesan biasa, tapi film ini memiliki plot twist yang tak biasa. Penonton akan disuguhi alur maju mundur dan ending tak terduga, yang membuat Sweet and Sour patut untuk ditonton. Film garapan sutradara Lee Gye Byeok ini juga menampilkan beberapa pemain senior diantaranya Park Chul Min, Lee Geung Young, dan Yoo Sun.