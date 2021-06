JAKARTA - Barbie Kumalasari kembali membuat heboh media sosial. Kali ini, ibu satu anak tersebut mengunggah sebuah video saat menjalani pemotretan bersama seorang pria.

Kumalasari yang mengenakan gaun tidur dan jubah mandi tampak duduk di atas ranjang sambil menggandeng tangan pria yang ada di sebelahnya. Sementara pria itu terlihat bersandar manja di pundak aktris Bidadari tersebut.

Bersama foto yang diunggah pada 30 Mei 2021 itu, Barbie Kumalasari menuliskan, “Photoshoot dulu guys.” Unggahan senada juga dibagikan pria bernama Ian Wibowo itu di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto itu, dia dan Kumalasari tampak mengenakan jubah mandi berwarna putih. “Keep your heart just for me (Jaga hatimu hanya untukku),” ujarnya melengkapi unggahan foto tersebut, pada 3 Juni 2021.

Mengulik profile Instagram Ian Wibowo, pria itu mengklaim diri sebagai seorang sutradara dan pemilik rumah produksi. Beberapa artis ternama, seperti Ari Wibowo bahkan sempat berseliweran di galeri Instagram pribadinya.

Namun yang cukup mengejutkan, pria itu ternyata masih berumur 18 tahun. Hal itu diketahui dari salah satu unggahannya pada 6 Juni 2020 saat merayakan ulang tahun yang ke-17. Unggahan Barbie Kumalasari itu mendapat komentar beragam dari warganet. Sebagian menilai, apa yang dilakukannya dengan pria itu hanyalah bagian dari settingan, setelah Galih Ginanjar mengklaim tak pernah menikah siri dengannya. "Apakah ini cinta settingan semata?" ujar seorang warganet. Sementara lainnya menilai, Barbie Kumalasari dan Ian Wibowo layaknya nenek dan cucu. "Sudah kayak nenek sama cucu."*