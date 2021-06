AURA Kasih sedang menikmati pemandangan sunset di tepi kolam renang. Hasil foto siluet ini mengundang perhatian netizen.

Menjadi hot mom idaman netizen Indonesia, pancaran pesona Aura Kasih dengan potret siluet saja masih terlihat jelas.

Baca Juga:

Jalan-Jalan ke Mal, Zaskia Sungkar-Irwansyah Bawa Stroller Seharga 2 Motor Matic!

Akhirnya Anggun Pamerkan Wajah Cantik Anaknya Kirana Sasmi Montana, Pengisi Suara Raya And The Last Dragon

Dirinya juga nampak merenungkan sesuatu yang ada di pikirannya. Bahkan, menurutnya, menikmati sunset atau matahari terbenam itu membuat hatinya selalu tenang dan menghangatkan.

"Sunset is always makes my heart warm," ungkapnya.

Unggahan foto Aura Kasih ini pun banjir pujian netizen loh! "Geulis pisan mamah bella," kata jovan***. "Siluet aj cantik bngt😍," kata githa****. "Cantikya ciptaan-Mu ya Tuhanku," ungkap hari****. "Aku juga bisa seperti matahari terbenam mba @aurakasih 🙄," goda netizen lainnya.