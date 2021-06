JAKARTA - Nama Mahen mendadak dikenal publik imbas boomingnya lagu Pura-Pura Lupa. Video klip Pura-Pura Lupa berhasil ditonton hampir 100 juta viewers.

Kini setelah dikenal publik, Mahen menghadirkan album perdana bertajuk Sebuah Cerita di bawah naungan Jagonya Musik & Sport Indonesia. Dalam album ini, selain Pura-Pura Lupa, lagu Seamin Tak Seiman menjadi salah satu single andalan Mahen.

Lagu tersebut, bercerita tentang cinta dengan perbedaan agama. Sebuah pengalaman cinta yang pernah mereka alami.

"Aku mengangkat isu ini karena cukup lumrah, aku sendiri pun pernah merasakannya. Inilah yang bikin ke-trigger membuat Seamin Tak Seiman," kata Mahen saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Pilihan dilematis dari cinta beda agama selalu meninggalkan pesan mendalam.

“Kalau dikaitkan dengan cinta, cintanya nggak salah. Yaa itu keadaan yang tidak memungkinkan. Pilihannya, kamu mau mengkhianati pasanganmu atau Tuhanmu," jelas Mahen.

Dalam single ini pula, Mahen menghadirkan musik ornamental yang bertolak belakang, identik dengan cinta beda agama.

“Aku memasukkan ornamen lonceng Gereja dan Arabic sound. Walaupun ya sebenarnya nggak cuma 'agama itu'. Ada beberapa agama lain yang juga merasakannya," tambah Mahen.

Album Sebuah Cerita Mahen berisi 10 track yakni, Pura-Pura Lupa, Cinta Selesai, Arloji, It’s Okay To Not Be Okay, Luka yang Kurindu, Foto Lama, Putus Saja, Seamin Tak Seiman, Datang Untuk Pergi dan LDR.

