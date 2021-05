SEOUL- Girl group TWICE resmi merilis daftar lagu untuk album terbaru mereka, ‘Taste of Love’, pada 31 Mei 2021. Album itu, terdiri dari sembilan single dan melibatkan para pencipta lagu berbeda untuk setiap lagunya.

Namun yang menarik, Jade Thirlwall, personel girlband Little Mix terlibat dalam penggarapan album itu. Dia merupakan pencipta First Time, salah satu lagu dalam album tersebut.

Posisi Thirlwall sebagai pencipta lagu memang bukan hal baru. Dia diketahui turut menciptakan beberapa lagu hits Little Mix, seperti Change Your Life, Wings, Salute, Break Up Song, Shout Out to My Ex, hingga Heartbreak Anthem.

Dia juga pernah berkolaborasi dengan sederet penyanyi ternama dunia, seperti Britney Spears dan Iggy Azalea. Sementara itu, album full TWICE dijadwalkan rilis pada 11 Juni 2021, pukul 13.00 KST.*

Baca juga:

Jelang Comeback, TWICE Tampil di The Kelly Clarkson Show

Vicky Prasetyo Bersandar di Dada Perempuan Lain, Kalina Oktarani: Astaghfirullah



(SIS)