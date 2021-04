SEOUL - TWICE akan tampil sebagai bintang tamu dalam The Kelly Clarkson Show. Hal itu diumumkan JYP Entertainment lewat akun Twitter resmi TWICE, pada 20 April 2021.

Dalam kicauannya, TWICE mengungkapkan, mereka akan menampilkan lagu Cry For Me dalam acara talk show yang dipandu oleh penyanyi jebolan American Idol tersebut.

“TWICE & Kelly Clarkson Show. ONCE! Nantikan penampilan Cry For Me dari kami di @kellyclarksontv, pada Selasa, 27 April 2021, pukul 14.00 EST atau 11.00 PST atau Rabu, 28 April 2021, pukul 03.00 KST,” ujar grup tersebut dalam unggahannya.

Ini merupakan penampilan pertama TWICE dalam talk show yang ditayangkan NBC tersebut. Sementara itu, Nayeon cs pertama kali menampilkan lagu Cry For Me di panggung Mnet Asian Music Awards pada Desember 2020.

Karena mendapatkan sambutan hangat penggemar, lagu tersebut akhirnya resmi dirilis. Selain itu, penampilan di Kelly Clarkson Show akan menjadi pembuka dari proyek comeback TWICE.

Pada 19 April 2021, JYP Entertainment memastikan Momo cs akan merilis album terbaru mereka pada Juni mendatang. Saat ini, TWICE dikabarkan tengah mempersiapkan syuting video klip terbaru mereka di Pulau Jeju.*

(SIS)