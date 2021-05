THE Connell Twins jadi pusat perhatian setelah video murkanya ramai di media sosial. Ya, perempuan bernama Christy dan Carly O'Connell itu kesal video syur mereka yang harusnya hanya ada di OnlyFans, malah tersebar luas di Twitter.

OnlyFans sendiri merupakan situs dewasa yang mana mengizinkan penggunanya untuk membagikan video dewasa mereka di sana. Website tersebut tidak gratis, artinya siapapun yang mau melihat konten di sana harus membayar sejumlah uang.

Nah, video syur yang dibagikan The Connell Twins di OnlyFans, yang harusnya khusus dilihat di sana, malah dibiarkan tersebar ke media sosial lain yang berbeda karakternya dengan OnlyFans.

Sementara itu, bukan hanya video syur yang tersebar di Twitter, beberapa foto dewasa The Connell Twins pun ikut tersebar. Tapi, jika dilihat Instagramnya, mereka memang sengaja memberikan foto-foto vulgar seperti pamer pantat maupun pose sensual.

Bahkan, foto telanjang dada The Connell Twins pun terpampang nyata di Instagram. Foto tersebut dibagikan akun @carly.oc pada 4 September 2020. Di foto tersebut, Carly terlihat tak mengenakan baju sehelai pun.

"Imma play it how u play it," tulisnya di keterangan foto.

Untungnya, area sensitif bagian dada Carly tertutupi oleh lengannya. Ya, beberapa pose Carly memungkinkan area sensitif itu tertutupi dengan sendirinya. Meski begitu, ya tubuh bagian belakangnya terlihat dengan jelas. Bagaimana komentar netizen melihat foto ini? "Kenapa ditutupin? Kan sudah dilihat juga sama netizen," kata @fty****. "Berarti yang cowok enggak usah repot-repot, ya, buat jadiin dia istri biar bisa lihat tubuhnya, toh sudah diumbar sendiri sama orangnya. Jadi tinggal dinikmatin," komen @aprilianingsih***. "Astagfirullah, enggak boleh kayak begitu tau," tulis @kay_fu***. "Sekalian aja lo telanjang terus foto," ketus @zyahira****. "Inget mati kak. Gunain hidup ini buat kebaikan, bukan kayak begini kak. Hanya sekadar memberi tahu," komen @khanza****. "Tinggal dinikmati," ungkap netizen lainnya.