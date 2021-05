TANTE Ernie kembali mengunggah foto seksi. Ia sengaja pamer belahan dada yang bikin pria makin takluk.

Tante Ernie tampil memesona dengan dress belahan dada rendah. Bagian dadanya terbuka dan pemilik laman Instagram himynameisernie ini memperlihatkan tali BH.

"Only you know you've been high when you're feeling low," ungkapnya.

Lihat penampilannya yang seksi ini jelas membuat pria makin jatuh hati dengannya. Netizen pun ramai berkomentar dalam unggahan foto ini.

"Tante gemes," ungkap netizen.

"Tante idola," kata yang lain.

"Semakin luber," sahut netizen lain.

(dwk)