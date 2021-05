DJ Dea Alexa namanya membuat banyak orang penasaran setelah pesta ulang tahunnya di diskotek dibubarkan Satgas Covid-19. Seperti apa ya aksi panggung female disc jokey satu ini?

Di laman Instagram djdeaalexa, beberapa kali ia mengunggah aksi panggungnya di berbagai tempat. Pemampilannya sungguh mengundang perhatian.

Diketahui, DJ Dea Alexa kerap beraksi di beberapa diskotek Bali. Penasaran kan dengan potretnya? Yuk simak langsung!

"Take time to make your soul happy," begitu ungkapan DJ Alexa.

Kala itu, DJ cantik ini main di Red Room Lounge & Pub, Vi Ai Pi Bali. Dirinya sedang memainkan musik dan terlihat sangat menghayati. DJ Dea Alexa pun tampil memikat mengenakan tank top hitam, belahan dadanya juga kelihatan deh!

Ceria DJ Dea Alexa saat unjuk gigi pun selalu terkesan ceria. Wajahnya selalu tersenyum lebar mengikuti alunan musik yang ia mainkan. Tak heran jika netizen kerap memujinya. "Tetap tersenyum kakak," ujar seorang netizen. Jago nyanyi loh Tak hanya DJ, cewek manis ini juga jago nyanyi loh. Ia unjuk kebolehan di panggung sebuah kafe yang berada di Bali. Nampaknya, DJ Dea Alexa juga menikmati momen ini. "Diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin tak ingin lepas 🤗 Thnx fof having me @wakeupbali.id," tulisnya.