AURELIE Moeremans mengunggah video TikTok di laman Instagramnya. Pose genitnya bikin mood Denny Sumargo terombang-ambing.

Duduk santai di dekat meja rias, Aurelie Moeremans membuat video genit yang bikin banyak orang jatuh hati. Mulanya dia berpose menjadi wanita polos, senyum-senyum manja, kedip-kedip sampai gigit jari.

Baca Juga:Jessica Iskandar Pamer Belahan Dada di Sebelah Vincent Verhaag, Netizen: Minum Susu Biar Kuat!

Di durasi yang akhir, Aurelie juga seakan menggoda main lidah loh. Duh, duh, gemas kan!

"How to act when you see an attractive person ceunah.. Wah we can learn a lot from TikTok 😂 Emang begitu ya caranya? Hahahahaha..," ungkapnya.

Di keterangan fotonya, ia juga mengatakan bahwa video genit ini tak akan bertahan lama sih. Loh, kenapa ya? "Sepertinya postingan ini ga akan bertahan lama di feeds 😜 Netizen juga rekan artis lainnya meramaikan kolom komentar Aurelie Moeremans. Komentar Denny Sumargo yang paling disorot. "Pasukannnn apakah Mood kleann terombang ambing?? Kalau iyaaaa, sama😂." "Kenapa pagi pagi sih post nya kak Aurelie 😢," tanya seorang netizen.