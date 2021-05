SEOUL - Anda pecinta drama Korea mungkin sudah awam dengan Baek Ji Young. Penyanyi berjuluk ‘Ratu OST’ itu merupakan sosok di balik sederet lagu populer sebuah drama.

Sebut saja lagu That Man yang menjadi OST drama populer Secret Garden. Atau, lagu Today, I Love You Again yang merupakan theme song drama The Princess’ Man. Pertanyaannya kemudian, seberapa banyak uang yang dihasilkan Baek Ji Young dari menyanyikan OST?

Saat tampil sebagai host tamu dalam program Same Bed, Different Dreams 2, dia kedatangan salah satu sahabatnya, penyanyi Lee Ji Hye. Baek Ji Young mengaku, meski dekat, namun ada beberapa topik pembicaraan yang mereka hindari satu sama lain.

“Saat aku bertanya pada Lee Ji Hye, dia menjawab semua sampai aku berpikir, ‘Dia seharusnya berpikir dulu sebelum menjawab pertanyaanku.’ Namun, saat aku bertanya berapa banyak uang yang dihasilkannya dari YouTube, dia tak menjawabnya,” ungkap Baek Ji Young seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (5/5/2021).

Terkait pernyataan sang sahabat, Lee Ji Hye mengaku, bisa saja membeberkan pendapatannya dari YouTube. Namun, dia mengaku, ada satu hal yang menahannya untuk tidak gegabah mengungkapkan penghasilannya.

Lee Ji Hye mengatakan, "Bagaimana aku bisa mengatakan penghasilanku kepada Baek Ji Young? Dia saja menghasilkan KRW10 miliar (Rp128 miliar), hanya dari satu soundtrack (drama)." Lee Ji Hye menambahkan, "Jadi, tak peduli seberapa banyak uang yang kuhasilkan, itu tak ada apa-apanya dibandingkan pendapatannya. Aku hanya akan dipermalukan jika mengatakan penghasilan YouTubeku." Pernyataan Lee Ji Hye itu merujuk pada pernyataan Baek Ji Young saat tampil dalam Video Star pada Januari 2021. Kala itu, dia mengatakan, lagu Don't Forget Me yang merupakan OST drama IRIS menghasilkan KRW10 miliar. "OST That Woman juga sebenarnya lumayan bagus (pendapatannya). Tapi sejauh ini belum ada yang bisa mengalahkan Don't Forget Me," tutur Baek Ji Young kala itu.*