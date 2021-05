SEOUL - Jeong Jinwoon ‘2AM’ dan mantan personel 9MUSES, Kyungri resmi mengakhir hubungan asmara mereka. Kabar tersebut dikonfirmasi agensi masing-masing idol tersebut, YNK Entertainment dan Mystic Story.

“Benar, mereka putus belum lama ini,” ujar YNK dan Mystic dalam keterangannya kepada Sports Kyunghyang, pada Selasa (4/5/2021).

Jinwoon dan Kyungri mengonfirmasi hubungan asmara mereka pada November 2019. Kala itu, keduanya mengungkapkan bahwa mereka sudah berpacaran sejak akhir 2017.

Kemudian pada November 2020, setelah Jeong Jinwoon menyelesaikan wajib militer dia tampil dalam variety show Video Star. Kala itu dia berterima kasih kepada Kyungri yang telah menunggu dan mendukungnya selama wamil.

Saat ini, Kyungri membintangi drama baru JTBC, Undercover. Dia berperan sebagai versi muda Go Yoon Joo, karakter yang diperankan aktris Han Go Eun. Sementara Jeong Jinwoon baru saja menyelesaikan syuting film horor, Oh! My Ghost dan membintangi film Can You Only See Me.*

(SIS)