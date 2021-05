SEOUL - Aktris True Beauty, Moon Ga Young memilih melanjutkan kontrak eksklusifnya dengan KeyEast Entertainment. Hal itu diumumkan agensi tersebut pada 3 Mei 2021.

"Kami sudah memperbaharui kontrak eksklusif bersama Moon Ga Young berdasarkan kepercayaan yang telah dibangun sejak 2018," ujar Lee Yeon Woo, Kepala Divisi Manajemen KeyEast Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Selasa (3/5/2021).

Lebih lanjut Lee menambahkan, "Kami berterima kasih kepada Moon Ga Young yang telah percaya KeyEast. Ke depan, kami akan memberikan dukungan tanpa batas sehingga bisa menciptakan sinergi positif dengan Moon Ga Young."

Moon Ga Young memulai debut aktingnya pada 2006, sebagai aktor cilik. Sejak itu, dia tampil dalam sederet drama, seperti Jealousy Incarnate,Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, dan True Beauty.*

(SIS)