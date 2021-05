JAKARTA - Kapten Vincent Raditya kembali bersuara usai menuding sang istri, Novita Condro berselingkuh dengan seorang pria yang lebih muda. Ia tak terima dengan pernyataan Novita yang terkesan membela diri.

Di unggahan Instagram, Novita menyatakan dia memilih berpisah dari Vincent bukan karena orang ke-3. Melainkan karena hubungan mereka dan demi nasib anak.

"Selamat subuh buat peselingkuh brondong, saya jujur sedikit terusik dengan statement, 'Saya siap pisah tapi bukan karena laki-laki lain,' yang diambil media sebagai klarifikasi bahwa Anda tidak pernah melakukan perbuatan biadabmu itu," tulis Vincent, dikutip dari Insta Story, Senin (3/5/2021).

Pilot sekaligus YouTuber itu menganggap Novita berusaha mengalihkan perhatian publik agar perselingkuhannya tak dipermasalahkan. Vincent pun kembali mengingatkan dirinya punya banyak bukti atas tudingannya itu.

"Buat saya sih terserah apa kata Anda, akan apa yang Anda ingin buat publik percaya dengan kebohonganmu selama ini... Ingat saya masih punya banyak bukti perbuatan bejatmu mulai dari Anda parkir sampai masuk ke kamar bersama brondongmu," kata Vincent.

Di unggahan Insta Story selanjutnya, Vincent kemudian mengunggah salah satu bukti yang menguatkan dugaan perselingkuhan sang istri. Yaitu notifikasi transaksi sewa hotel yang diterimanya lewat pesan pada 23 Januari lalu.

"Malu lah mau in the hoy pakai hasil keringat saya. Masa pakai kartu kredit gue sih? Oh iya, lupa ya brondongmu masih dapat uang dari mama papa ya," tulis Vincent.

"Udah cukup kah? Apa perlu kebohonganmu juga di-share nih? Bookinganya sih confirmed lho," tulisnya lagi.

Sebelumnya, Novita Condro membantah tudingan berselingkuh itu dengan menyebut Vincent kerap melakukan kekerasan verbal. Ia pun menyebut keinginan mengakhiri rumah tangga bukan karena orang ke-3, melainkan demi anak.

"Masa depan maupun perilaku anak biasanya dicerminkan dari sosok figur ayah/ibunya. Cerminan ayah yang baik penting untuk masa depan anak saya," tulis Novita Condro seperti dikutip dari Instagramnya, 2 Mei 2021.

