LOS ANGELES - Penyanyi Billie Eilish tampil berbeda dalam edisi terbaru majalah Vogue British. Di luar kebiasaannya, pelantun Bad Guy tersebut menanggalkan kaus oversized yang kerap dikenakannya.

Untuk sampul majalah tersebut, dia tampil dengan rambut blonde ala Marilyn Monroe, korset pink, dan lingerie berwarna kulit. "Ini tentang apa yang membuatmu merasa nyaman," ujarnya mendeskripsikan sexy look era '50-an yang ditampilkannya tersebut.

Eilish menambahkan, "Jika oplas membuatmu merasa nyaman maka lakukanlah. Jika kau ingin memakai baju yang terlalu besar untuk kau gunakan, lakukan. Jika kau bilang kau keren maka kau memang keren."

Penyanyi 19 tahun peraih Grammy itu memang terkenal dengan gaya berpakaian ala baggy. Dia tak ingin orang-orang menghakimi atau menikmati tubuhnya. Namun, dia bisa saja mengubah penampilannya saat dewasa.

Sementara terkait pilihan rambut blondenya, Billie Eilish mengaku, merasa lebih dewasa dan jauh terlihat seperti wanita. "Dan tolong jadikan aku panutan karena kalian menyukai penampilanku," katanya lagi.

Sementara itu, Billie Eilish akan merilis album keduanya 'Happier Than Ever' pada 30 Juli 2021. Lagu Your Power yang dirilis pada 29 April silam merupakan single pertama dari album kedua tersebut.*

