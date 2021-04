JAKARTA - Setelah sukses dengan debut album yang bertajuk 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?' (2019), Billie Eilish mengumumkan secara resmi jadwal peluncuran album keduanya pada 30 Juli 2021.

Belum lama ini, Billie Eilish memang sempat menghebohkan dunia setelah mengubah warna rambut hijaunya yang sangat ikonik. Ia secara mengejutkan memposting potret dirinya dengan tampilan rambut berwarna blonde, pada 17 Maret lalu.

Postingan itu sontak menimbulkan spekulasi di kalangan pencinta musik dunia, bahwa ia akan segera meluncurkan album baru. Benar saja, melalui akun Instagram pribadinya, Selasa 27 Maret 2021, Billie mengumumkan bahwa dirinya akan kembali menghentak industri musik lewat album bertajuk Happier Than Ever.

Penyanyi berusia 19 tahun itu juga dijadwalkan akan merilis single terbaru dari album tersebut, hari ini, Rabu (28/4/2021).

Sebelumnya, dalam sesi wawancara dengan Stephen Colbert, Billie mengatakan album kedua yang ia produksi dengan sang kakak tercinta, Finneas, akan mengusung konsep yang berbeda dari debut albumnya.

"Aku tidak pernah berpikir akan membuat album yang sama, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ketika banyak perubahan dalam kehidupanmu, maka kamu akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan ini juga berlaku pada album baruku," ujarnya.

Berikut bocoran daftar lagu album kedua Billie Eilish, Happier Than Ever:

1 Getting Older

2 I Didn’t Change My Number

3 Billie Bossa Nova

4 my future

5 Oxytocin

6 GOLDWING

7 Lost Cause

8 Halley’s Comet

9 Not My Responsibility

10 OverHeated

11 Everybody Dies

12 Your Power

13 NDA

14 Therefore I Am

15 Happier Than Ever

16 Male Fantasy

