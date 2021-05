JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi, Dirly Idol. Istrinya, Nola Tyaz Handoyo, dikabarkan baru saja melahirkan anak keduanya pada Jumat, 30 April 2021.

Kabar tersebut diungkapkan Dirly melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa bayi berjenis kelamin perempuan itu lahir pada pukul 04.37 WIB melalui persalinan normal, dan diberi nama Star Arimbi Sompie.

"Thanks God for your joyness. Our princess was born, 30 April 2021, 04.37 wib with a NORMAL partus..," tulisnya pada keterangan foto sang putra.

"STAR ARIMBI SOMPIE..," lanjutnya.

Unggahan potret kebahagiaan Dirly usai kembali dikaruniai momongan, sontak mendapatkan banyak ucapan selamat dari pada netizen. Termasuk pula rekan-rekannya sesama artis yang tergabung dalam Indonesian Idol.

"Congraaaaatttsss, Broo," tulis Regina Ivanova.

"Selamat yah brother," tulis Aris Idol.

