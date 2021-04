SEOUL - Aktor Jung Il Woo akhirnya meneken kontrak eksklusif dengan agensi baru, 9ato Entertainment. Agensi tersebut akan bekerjasama dengan agensi global yang menaungi sang aktor, J1 International Company.

Agensi hiburan tersebut diketahui rumah dari sederet aktor Korea, seperti Lee Da In, Kim Do Hyun, hingga Han So Hwee. Sementara itu, Jung Il Woo akan kembali ke layar kaca lewat drama baru MBN.

Drama berjudul Bossam: Stealing Fate itu berkisah Ba Woo (Jung Il Woo), seorang ayah muda yang salah menculik perempuan dalam ritual bossam. Ternyata, perempuan itu adalah Soo Kyung (Yuri SNSD) yang merupakan keluarga kerajaan.

Kondisi menjadi rumit ketika raja menyadari salah satu putri kesayangannya menghilang dari istana. Drama Bossam: Stealing Fate tersebut kabarnya akan memulai debutnya di MBN, pada 1 Mei mendatang, pukul 21.40 KST.*

Baca juga:

Jung Il Woo Pertimbangkan Bintangi Drama Sejarah Bossam

Celine Evangelista Bercadar, Vega Darwanti: Masya Allah, Bu Hajah

(SIS)