JAKARTA - Krisdayanti dan Mark Natama siap untuk berkolaborasi di result grand final Indonesian Idol Special Season malam ini, Senin (26/4/2021).

Jelang momen tersebut, Mark mengunggah ulang Insta Story akun @selbyanwar. Dari video itu, ia tampak berlatih santai dengan sang pelantun Menghitung Hari.

Mark dan Krisdayanti duduk dan saling berhadapan sambil berduet menyanyikan lagu Hanya Memuji. Harmonisasi suara sang diva dan grand finalis Indonesian Idol itu terdengar asyik.

Momen latihan yang dilakukan kemarin itu pun diabadikan Mark di Instagramnya. Ia mengunggah fotonya bersama Krisdayanti.

"What, is this for real? finger crossed besok bisa joget asyik sama mimi di atas panggung," tulis Mark, dikutip pada Senin (26/4/2021).

Krisdayanti kemudian mendoakan Mark lewat kolom komentar. Mantan istri Anang Hermansyah tersebut berharap agar pria 20 tahun itu mampu menaklukkan malam terakhirnya di panggung Indonesian Idol.

"Hit the stage Mark! Semoga Tuhan memberi keluasan berkat ya jangan lupa terus bersyukur dan rendah hati. Semoga besok dapat memberi hiburan baik," doa Krisdayanti.

Indonesian Idol Special Season malam ini, Senin (26/4/2021) yang tayang di RCTI mulai pukul 21.00 WIB, merupakan babak penentuan. Mark Natama dan Rimar Callista akan menampilkan yang terbaik demi memperebutkan gelar juara Indonesian Idol.

