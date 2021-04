JAKARTA - Rimar Callista dan Mark Natama siap tampil maksimal di Grand Final Result Show Indonesian Idol Special Season malam ini, Senin (26/4/2021).

Malam ini adalah momen penentuan pemenang Indonesian Idol Special Season.

Bersaing sengit di Grand Final Result Indonesian Idol Special Season, mereka akan membawakan lagu secara duet dengan diva dan musisi ternama Tanah Air, serta memberikan penampilan solo.

Baca Juga:

Mark atau Rimar yang Menjadi The Next Indonesian Idol? Saksikan Malam Ini di Result & Reunion Indonesian Idol Special Season

Doa Krisdayanti untuk Mark Natama di Babak Result Show Indonesian Idol

Mengutip dari media sosial Instagram resmi Indonesian Idol (@indonesianidolid), malam ini dua grand finalis itu masing-masing akan berkolaborasi dengan Krisdayanti dan Fadly PADI Reborn.

Dalam ‘Duet With The Idol’, Mark Natama akan berduet dengan Krisdayanti. Lalu, Rimar akan mempersembahkan penampilan duet dengan vokalis PADI Reborn, Fadly.

“Kali ini ada special ‘Duet with the Idol’ @marknatama X Krisdayanti dan @rimar1111 X @fadlypadi13,” tulis akun media sosial Instagram Indonesian Idol seperti dikutip pada Senin (26/4/2021).

Kemudian pada penampilan solonya, mereka akan memberikan persembahan spesial. Akun Instagram @indonesianidolid membeberkan bocorannya, bahwa Mark akan membawakan lagu ‘I Can’t Make You Love Me’ dan Rimar tampil dengan lagu ‘Vision of Love’.

“Di panggung #IdolResultSuperReunionkita akan menyaksikan performance @marknatama yang membawakan ‘I Can't Make You Love Me’ dan @rimar1111yang akan membawakan lagu ‘Vision Of Love’,” demikian dikutip dari Instagram Indonesian Idol.

Tak hanya ada persaingan ketat antar grand finalis, Grand Final Result Indonesian Idol Special Season juga akan menghadirkan penampilan spesial para musisi ternama Tanah Air. Di antaranya ada Dewa 19 yang akan berkolaborasi dengan Judika, Anang dan juga Mulan Jameela. Kemudian ada pula PADI Reborn yang berkolaborasi dengan Rossa, Rayen Pono dan Meltho (yang sebelumnya tergabung dalam Pasto) akan berkolaborasi dengan Maia Estianty yang merupakan produser mereka. Selain itu akan ada juga Ungu, Anneth, dan Bunga Citra Lestari (BCL). Nah, penasaran dengan kemeriahannya? Saksikan Grand Final Result Indonesian Idol Special Season di RCTI pukul 21.00 WIB. Acara ini juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com