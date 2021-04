JAKARTA - Boy William membuktikan diri pantas menjadi host baru Indonesian Idol. Ia sukses memandu Indonesian Idol Special Seaason hingga babak Grand Final pekan lalu.

Dalam bincang-bincang di Idol Update Live Backstage di aplikasi RCTI+, Boy mengutarakan kesan-kesannya memandu Indonesian Idol season terbaru. Tentu saja tak muda bagi Boy mengisi posisi host yang selama lebih dari 10 season diisi Daniel Mananta.

“Baru akhir-akhir ini, beberapa episode belakang, aku merasa nyaman. Awal-awal aku ngerasa kayak anak baru," kata Boy.

Semakin nyaman dirinya di Indonesian Idol, semakin ia jatuh cinta pada ajang pencarian bakat RCTI ini. “I like the show, i love the show, and i’m happy now," tutur Boy.

Boy juga mengaku akan rindu dengan panggung Indonesian Idol ini. Tidak hanya itu, Boy juga akan berbagi cerita kesalahannya di panggung Indonesian Idol dalam Idol Update Live Backstage.

