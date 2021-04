LOS ANGELES - Duka menyelimuti industri musik Hollywood. Rapper senior Shock G dinyatakan meninggal dunia di usia 57 tahun.

Mengutip TMZ, Jumat (23/4/2021), Shock G ditemukan tak bernyawa di kamar hotelnya di Tampa, Florida, Amerika Serikat pada Kamis, 22 April waktu setempat. Demikian pernyataan Edward Racker, ayah almarhum.

Saat berita ini ditulis, penyebab kematian Shock G masih menjadi misteri. Edward telah meminta pihak berwajib untuk melakukan autopsi kepada jenazah putranya.

Sebagai informasi, Shock G merupakan penyanyi utama dari grup hiphop Digital Underground. Ia lah yang berjasa memperkenalkan 2Pac alias Tupac Shakur, yang menjadi member Digital Underground lewat lagu dan video klip Same Song (1991), kepada industri musik.

Pada 1993, Shock G dan 2Pac berkolaborasi di lagu I Get Around. Ia juga menjadi salah satu produser di album solo debut 2Pac, 2Pacalypse Now yang rilis pada 1991.

