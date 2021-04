JAKARTA - Menyemarakkan Ramadan, musisi Giring Ganesha merilis lagu religi bertajuk Tahan Dulu. Berbeda dengan karya sebelumnya, kali ini dia melibatkan sang istri dan anaknya.

Sang istri, Cynthia Riza dan anaknya, Aisha turut mengisi vokal. Sementara, ketiga anak mereka yang lain, Zidane, Jasmina, dan Abraham dilibatkan dalam video klip.

Giring mengaku ingin memberikan nuansa musik religi yang berbeda. Maka itu, tak ada instrumen khas lagu religi pada umumnya di lagu Tahan Dulu ini.

"Kita berkomitmen out of the box, enggak penah ada di lagu religi. Pemilihan alat musik yang seperti biasanya udah enggak diambil. Kita malah membawa suasana perayaannya," ujar Giring dalam konferensi pers virtual.

Konsep yang segar itu juga didukung dengan kehadiran Cynthia sebagai pengisi vokal. Ide ini dicetuskan langsung oleh Indrawati Widjaja, pimpinan Musica Studios.

Bagi Cynthia, ini merupakan pengalaman pertamanya menjajal dapur rekaman. Meski gugup, perempuan 32 tahun itu senang saat dipercaya terlibat dalam proyek ini. "Aku merasa terhormat, merasa tersanjung. Deg-degan tapi bersemangat. Ini pengalaman baru buat aku pertama kali, kalau selama ini kan cuma dengerin dia (Giring) doang kalau rekaman," tuturnya. Dalam Lagu Tahan Dulu ini, Giring dan keluarga ingin menyampaikan pesan untuk mensyukuri momen Ramadhan dengan pengemasan konsep yang ceria. "Pesan paling pengin disampaikan dari lagu ini adalah bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati ramadhan dan nikmati setiap detiknya," ujar eks vokalis Nidji itu.