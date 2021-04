JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah resmi menikah pada 3 April 2021. Mereka pun memanfaatkan momen bulan madu dengan berlibur ke Bali.

Melalui channel YouTube miliknya, Atta pun terlihat membagikan persiapan bulan madu keduanya. Menariknya mereka terlihat membeli barang-barang dengan tabungan mereka sebelum bulan madu.

"Sebelum kita jalan kita mau belanja dulu guys, biar couplean gitu. Beli perlengkapan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki biar makin ganteng dan makin cantik," kata Atta seperti dikutip dari channel YouTube miliknya, Sabtu (10/4/2021).

Saat berbelanja, Atta pun kemudian turut membantu istrinya untuk memilih baju yang cocok. Tak hanya itu di juga membantu memilihkan alas kaki hingga aksesoris lainnya.

Usai memborong beberapa perlengkapan, mereka pun langsung membereskan beberapa barang yang akan dibawa. Terlihat Atta sibuk menyiapkan baju couple yang telah dibelinya.

"Aku juga udah siapkan ikat pinggang yang samaan, ayo sayang sekarang kita pilih celana sama sepatu," kata Atta.

Aurel juga turut memperlihatkan baju pantai yang ingin dikenakannya. Namun sayang, sang suami tampaknya tak terlalu setuju dengan pilihannya. Pasalnya baju tersebut terkesan seksi dan terbuka.

"Itu yang atasnya kebuka-buka ya, kalau celananya sih enggak ada masalah. Kalau bajunya segini (di atas perut) sorry aja no no," kata Atta.

Atta tampaknya memang ingin istrinya tersebut berpenampilan lebih sopan dan elegan.

