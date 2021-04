JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14, Okezone menggelar webinar gratis yang dihadiri oleh banyak pembicara, termasuk penyanyi tampan Kaleb Jonathan.

Penyanyi berdarah Batak ini memiliki suara yang sangat unik sekali. Makanya penampilan Kaleb Jonathan di acara webinar spesial HUT Okezone ke-14 jadi memukau banget.

Terlebih, ia membawakan lagu terbarunya khusus untuk merayakan HUT Okezone ke-14. Lagu berjudul Now I Know tersebut baru saja dirilis olehnya pada 19 Maret 2021 lalu.

Penyanyi yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia itu juga tampil spesial dengan penampilannya yang kasual namun modis. Ia terlihat tampan dengan menggunakan kaus hitam lengan panjang.

Supaya penampilannya terlihat lebih kece, Kaleb Jonathan pun memadukan kaus hitam polosnya tersebut dengan celana panjang abu-abu muda. Merupakan sebuah perpaduan yang sempurna, bukan?

Usai membawakan lagu cinta dengan suara khasnya yang merdu, ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Okezone dengan harapan agar portal media online tersebut semakin sukses, semakin keren, dan semakin plus.

"Selamat ulang tahun Okezone yang ke-14. Buat Okezone semoga sukses terus, makin keren, dan makin plus plus plus di hal yang positif," tukas pria yang mengawali karirnya dari Instagram itu.

(aln)