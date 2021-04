SEOUL - Kim Min Kyu tampaknya akan memulai akting layar kacanya dalam waktu dekat. SpoTV News melaporkan, idol 20 tahun itu akan membintangi drama baru JTBC berjudul Idol.

Namun Jellyfish Entertainment selaku agensi sang idol akhirnya mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Perwakilan agensi itu tak menampik artisnya mendapat tawaran tersebut.

"Tapi sejauh ini, Kim Min Kyu masih mempertimbangkan tawaran itu," kata agensi tersebut seperti dikutip dari Newsen, Minggu (4/4/2021).

Jika menerima tawaran tersebut, besar kemungkinan dia akan beradu akting dengan Hani 'EXID' yang juga mendapat tawaran serupa. Sejauh ini, plot untuk drama Idol masih dirahasiakan.

Drama Idol akan diarahkan oleh No Jong Chan, sutradara di balik serial Personal Taste dan Clean with Passion for Now. Sementara skenarionya ditulis oleh Jung Yoon Jung yang pernah menggarap naskah Bride of the Water God.

Kim Min Kyu mulai dikenal publik saat tampil dalam ajang survival Produce X 101. Dia memulai debut akting lewat web drama Pop Out Boy! bersama Kim Doyeon 'Weki Meki'. Saat ini, dia menjadi host program musik SBS MTV The Show dan membintangi variety show Friendship Tour: Like It.*

