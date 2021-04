JAKARTA - Atta Halilintar akan menanggalkan status lajangnya pada hari ini, Sabtu (3/4/2021). Dalam acara akad nikah yang digelar sekitar pukul 12.30 WIB siang nanti, Atta akan mempersunting kekasihnya, Aurel Hermansyah.

Jelang hari bahagia tersebut, salah satu adik kandung Atta tampak mencurahkan isi hatinya melalui Instagram. Dalam unggahannya, Sohwa Mutamimah Halilintar mengaku menangis seharian lantaran kakak tertuanya akan segera menyandang status sebagai seorang suami.

"I'm so emotional today bcs of him," tulis Sohwa sambil menyertakan foto sang kakak.

"Daritadi pagi dikit-dikit nangis mulu gara-gara bang Atta @attahalilintar," sambungnya.

Lewat unggahannya Sohwa mendoakan sang kakak agar bisa selalu diberkahi. Tak lupa, ia menuliskan kalimat cinta yang ditujukannya untuk Atta.

"Semoga langkahnya selalu diberkahi Allah ya bang. Bismillah. I love youuuuuu SO MUCHHHHHHH!!!!!" tandasnya.

