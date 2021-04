JAKARTA- Hari ini, Sabtu (3/4/2021) menjadi hari bersejarah bagi Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Pasangan selebriti ini secara resmi di hadapan penghulu dihadiri para saksi resmi mengucap janji suci pernikahan. Momen sakra keduanya digelar di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kebahagian tentu menyelimuti pasangan yang sudah menjalin kasih sejak 2019 lalu. Seperti diketahui, Atta dan Aurel telah lebih dahulu menjalani serangkaian acara lamaran, siraman dan pengajian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, baik Atta maupun Aurel selalu tampil dengan balutan busana yang memesona banyak pihak, tak terkecuali pada hari pernikahannya kali ini.

Penasaran? Berikut ini deretan penampilan Atta dan Aurel yang membuat pangling warganet mulai dari pelaksanaan prewedding lamaran, siraman, pengajian, hingga akad nikah.

1. Prewedding Adat Minangkabau

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Seperti diketahui, Atta dan Aurel telah mempublikasikan beragam pose dan gaya untuk foto prewedding miliknya. Salah satunya, potret yang kental dengan nuansa adat Minangkabau yang satu ini.

Dalam foto tersebut, Aurel tampak cantik dan anggun dengan balutan baju adat bernama ‘Limpapeh Rumah Nan Gadang’ berwarna hijau dengan aksen keemasan. Selendang, kodek, serta tengkuluk dengan nuansa emas dan merah pun turut menambah kental nuansa adat Minangkabau.

Sementara Atta terlihat gagah dengan pakaian adat bernuansa serupa dengan yang dikenakan Aurel. Sebagai informasi, baju adat Minangkabau sendiri dipilih karena putra sulung Halilintar Anofial Asmid ini berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat.

2. Gelar lamaran Serba Ungu

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Setelah lama menjalin kisah asmara bersama, Atta dan Aurel akhirnya sepakat untuk melakukan prosesi lamaran pada 13 Maret 2021 lalu. Keduanya pun memamerkan momen bahagia tersebut sembari memperlihatkan cincin yang melingkar di jari manis mereka.

Dalam foto tersebut, Atta nampak tampil sederhana dan tetap elegan memakai baju berwarna ungu dengan kesan glossy yang kuat terpancar. Tak ketinggalan, bandana hitam selalu melingkar di kepala yang menandakan gaya khas seorang Atta Halilintar.

Berdiri di sebelahnya, Aurel terlihat sangat cantik dengan balutan gaun berwarna ungu karya desainer kebaya modern Indonesia, Ancha. Tak hanya warnanya yang lembut, aksen mewah yang terpancar pun sukses membuat sang desainer sampai kewalahan menanggapi permintaan dari para kliennya yang minta dibuatkan baju persis seperti yang dikenakan Aurel.

3. Prosesi Siraman

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Pada 20 Maret 2021 lalu, Aurel menggelar acara siraman yang dihadiri oleh keluarga besarnya. Sepanjang prosesi siraman, putri sulung musisi Anang Hermansyah ini sempat berganti busana hingga tiga kali, salah satunya kebaya modern karya desainer ternama Indonesia, Renzi Lazuardi.

4. Prosesi Henna Night

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Selangkah sebelum melangsungkan akad nikah, Aurel terlebih dahulu mengadakan Acara pengajian dan prosesi ‘Henna Night’ pada 20 Maret 2021. Dalam momen tersebut, Aurel terlihat mengenakan gaun berwarna hijau dengan selendang warna senada yang menghiasi kepalanya.

Henna berwarna putih pun terlihat sudah menghiasi tangan perempuan yang kini telah sah menjadi istri Atta Halilintar tersebut. Tak hanya Aurel, Ashanty pun turut memakai gaun yang sama persis dengan putrinya itu. Sementara itu, Anang Hermansyah, Azriel, Arsy dan Arsya turut mengenakan busana dengan warna senada.

5. Akad Nikah

(Foto: iNews.id/Rizqa Leony)

Pasangan Atta Halilintar dan Aurel hermansyah akhirnya resmi melangsungkan akad nikahnya pada hari ini, Sabtu (3/4/2021). Kali ini, Atta dan Aurel menunjuk desainer kebaya Vera Anggraini untuk merancang busana yang dikenakan saat prosesi akad nikah.

Dalam acara yang disiarkan langsung di RCTI ini, Aurel tampak mengenakan kebaya desain klasik dengan detail yang elegan dan tidak panjang. Kebaya berwarna putih tersebut dihiasi sejumlah kristal yang membuat aksen mewahnya terpancar sangat kuat.

Baik Atta maupun Aurel, keduanya sama-sama mengenakan kain Batik Sidomukti berwarna cokat Sogan. Meski memakai masker dan faceshield, rasa haru dan bahagia tetap lekat terpancar dari sorot mata Atta dan Aurel yang meneteskan air mata usai melakukan prosesi akad nikah.

“Momen sakral di sejarah hidup aku dan hidup dia (Aurel), bagaimana dari status single menjadi suami, luar biasa enggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi ‘one of my dream come true‘, ternyata aku manusia biasa, bisa merasakan kesedihan, keharuan itu menurutku momen terindah di hidupku. Aku enggak bisa berkata-kata lagi,” ujar Atta.

Sementara itu, Aurel pun tak membantah bahwa dirinya juga merasa sangat emosional bahkan sejak memasuki tempat berlangsungnya prosesi akad nikah tersebut. “Deg-degan dari awal masuk, air matanya sudah enggak kekontrol, tapi nangisnya nangis bahagia. Senang juga proses akad nikah berjalan lancar,” katanya.

