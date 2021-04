SEOUL - Kim Young Dae berpeluang menjadi pemeran utama di drama Why Oh Soo Jae?. Ia sedang didekati untuk berakting di drama baru SBS tersebut.

Portal berita lokal, Xportsnews melaporkan Kim Young Dae telah ditawari peran lakon utama Why Oh Soo Jae?. Agensi aktor The Penthouse itu hanya menyatakan jika artisnya sedang mempertimbangkan tawaran yang diberikan.

Jika menerima tawaran tersebut, ini akan menjadi drama pertama Kim Young Dae sebagai pemeran utama. Ia akan berperan sebagai seorang mahasiswa jurusan hukum yang jatuh cinta pada profesornya.

Aktris Seo Hyun Jin sudah lebih dulu ditawari dan mengonfirmasi akan menjadi karakter profesor di Why Oh Soo Jae?. Saat dikonfirmasi pada Desember lalu, tim produksi masih merahasiakan pemeran utama prianya.

Sementara itu, popularitas Kim Young Dae terus naik, terutama berkat aktingnya di The Penthouse 1 dan 2. Sebelumnya, dia sudah mencuri perhatian saat bermain di Extraordinary You, I'll Go to You When the Weather is Nice, dan Cheat Me if You Can.

