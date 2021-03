JAKARTA - Kanye West dilaporkan tidak sependapat dengan Kim Kardashian tentang perceraian. Rumor mengatakan bahwa rapper sekaligus desainer itu masih menolak untuk percaya bahwa istrinya itu serius untuk mengakhiri pernikahan mereka meskipun dia telah mengajukan gugatan cerai bulan lalu.

Seorang sumber mengatakan kepada HollywoodLife bahwa Kanye belum menanggapi dokumen perceraian Kim karena desainer Yeezy itu tidak berpikir bahwa Kim ingin mengakhiri pernikahan mereka setelah hampir tujuh tahun bersama.

"Dia benar-benar tidak percaya bahwa Kim sebenarnya akan mengakhiri pernikahan mereka. Dia tahu bagaimana Kim dan dia tahu bahwa dia tidak ingin melakukan ini," kata sumber tersebut dilansir dari Aceshowbiz, Kamis (25/3).

"Kanye belum mengajukan tanggapan atas pengajuan perceraian Kim karena dia masih tidak menerima bahwa Kim akan menyelesaikan perceraiannya," lanjutnya.

Terkait reaksi Kanye terhadap pengajuan perceraian Kim, sumber tersebut menambahkan bahwa Kanye melihat ini sebagai langkah dalam permainan, itulah sebabnya ia tidak bereaksi atau melakukan apa pun. Kanye juga tampaknya tidak memiliki rencana untuk mengajukan tanggapan dalam waktu dekat.

"Seluruh keluarganya tercengang. Meskipun tampaknya dia merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa Kim menceraikannya, Kanye baik-baik saja," jelas sumber tersebut.

Pada bulan Februari tahun ini, Kim secara resmi mengajukan perceraian untuk mengakhiri pernikahannya dengan Kanye. Melalui dokumen hukum yang diisi oleh pengacaranya Laura Wasser, bintang Keeping Up with the Kardashians itu menuntut hak asuh fisik dan hukum keempat anak mereka, North, Chicago, Saint dan Psalm.

Kanye dan Kim tidak lagi tinggal di bawah satu atap. Kanye telah tinggal di Wyoming. Sementara Kim tinggal di kediaman mereka di Calabasas, California bersama anak-anak. Hingga saat ini Kanye dan Kim bungkam tentang perceraian mereka. Namun ibu Kim, Kris Jenner, telah angkat bicara.

"Hal yang baik tentang keluarga kami adalah, Anda tahu, kami ada untuk masing-masing dan kami mendukung, dan kami sangat, sangat mencintai satu sama lain. Jadi yang saya inginkan adalah agar kedua anak itu menjadi bahagia. Dan saya ingin anak-anak bahagia, jadi itulah tujuannya," ucap Kris dalam episode The Kyle and Jackie O Show.