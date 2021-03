JAKARTA - Melisa Hartanto harus terhenti dari ajang Indonesian Idol Special Season. Ia mendapatkan voting terendah dan melupakan mimpinya menjadi jawara Indonesian Idol.

Boy William mengumumkan langsung ketika Melisa Hartanto harus tereliminasi dari Indonesian Idol.

“Kamu luar biasa banget, perjalanan kamu di sini. Thank you for all the memories,” kata Boy. “It’s our pleasure bisa ada kamu di panggung ini. I’m so sorry,” ujarnya.

Tereliminasi dan harus pulang di babak Top 4 Indonesian Idol, Melisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh juri.

“Yang pasti aku pengen ucapin ke Tuhan Yesus karena penyertaan-Nya luar biasa membuat Melisa boleh bertahan sejauh ini,” kata Melisa.

“Terima kasih juga buat Mas Anang, buat Teh Ocha, Bang Judika, Bunda Maia dan Mas Ari Lasso terima kasih banyak udah percaya sama Melisa, udah kasih kesempatan Melisa boleh melangkah sejauh ini,” ujarnya lagi.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan para penggemarnya. Tak lupa juga kepada seluruh tim dan kru Indonesian Idol.

Sementara itu, peserta lainnya melanjutkan langkahnya ke babak selanjutnya. Berikut peserta yang lolos ke babak Top 3 Indonesian Idol Special Season:

1. Rimar

2. Anggi Marito

3. Mark Natama

Selamat untuk semua peserta yang lolos ke babak berikutnya. Saksikan terus Indonesian Idol Special Season di RCTI, setiap hari Senin pukul 21.00 WIB.

