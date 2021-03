JAKARTA - Top 4 Indonesian Idol Special Season yang berlangsung pada Senin (22/3/2021) malam, berlangsung meriah. Empat kontestan tampil apik di depan juri dan penonton di rumah.

Di babak Top 4 Indonesian Idol Special Season ini, empat peserta berkesempatan duet dengan grup musik electronic dance music (EDM) Weird Genius. Penampilan duet pertama datang Mark Natama.

Selanjutnya, ada penampilan duet antara Weird Genius dengan Melisa. Kemudian ada penampilan Rimar yang mendapatkan lima standing ovation. Lalu terakhir ada penampilan dari Anggi, yang juga meraih standing ovation.

Baca Juga:

Tanpa Suga BTS, Max Bawakan Blueberry Eyes di Indonesian Idol Special Season

Duet Spektakuler Melisa dan Weird Genius Dapat 5 Standing Ovation

Usai ditantang berduet dengan Weird Genius, keempat peserta tersebut juga menampilkan performanya atau bernyanyi secara solo.

Kritik, pujian hingga standing ovation telah diberikan para juri untuk seluruh peserta yang telah mempersembahkan penampilan terbaiknya malam ini. Namun, meski begitu, tetap harus ada satu peserta yang harus pulang karena mendapatkan vote terendah.

Hal tersebut juga diumumkan Host Boy William. Di penghujung acara, Boy mengumumkan nama-nama peserta yang berada di posisi aman dan tidak aman.

Peserta pertama yang disebut berada di posisi aman karena meraih banyak voting dan lolos ke babak berikutnya yakni Anggi.

Sementara itu dua peserta yang mendapatkan voting rendah dan berada di posisi tidak aman adalah Rimar dan Melisa. Keduanya sama-sama mendapatkan standing ovation untuk dua penampilannya.

“Siapakah yang akan menyusul Anggi dan Mark ke babak Top 3? Apakah Melisa? Apakah Rimar?” kata Boy William di atas panggung Indonesian Idol Special Season, Selasa (23/3/2021) dini hari.

Boy kemudian mengumumkan, satu peserta yang harus pulang malam hari ini. Dia adalah Melisa Hartanto.

“Kamu luar biasa banget, perjalanan kamu di sini. Thank you for all the memories,” kata Boy. “It’s our pleasure bisa ada kamu di panggung ini. I’m so sorry,” ujarnya.

Tereliminasi dan harus pulang di babak Top 4 Indonesian Idol, Melisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh juri.

“Yang pasti aku pengen ucapin ke Tuhan Yesus karena penyertaan-Nya luar biasa membuat Melisa boleh bertahan sejauh ini,” kata Melisa.

“Terima kasih juga buat Mas Anang, buat Teh Ocha, Bang Judika, Bunda Maia dan Mas Ari Lasso terima kasih banyak udah percaya sama Melisa, udah kasih kesempatan Melisa boleh melangkah sejauh ini,” ujarnya lagi.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan para penggemarnya. Tak lupa juga kepada seluruh tim dan kru Indonesian Idol.

(aln)