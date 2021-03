SEOUL - Berakhir sudah kebersamaan Lee Jae Wook dan VAST Entertainment. Kontrak bintang Extraordinary You itu dengan VAST Entertainment telah berakhir setelah 3 tahun bekerja sama.

"Kontrak eksklusif kami dengan Lee Jae Wook sudah berakhir," ujar perwakilan VAST Entertainment kepada portal berita Star News, seperti dikutip dari Soompi, Selasa (23/3/2021).

Lee Jae Wook meneken kontrak eksklusif dengan VAST Entertainment pada 2018. Di tahun itu, ia debut akting di drama Memories of the Alhambra, yang dibintangi seniornya di VAST Entertainment, Hyun Bin.

Sejak saat itu, nama Lee Jae Wook terus melambung naik. Ia membintangi sejumlah drama seperti Search: WWW, I’ll Go to You When the Weather Is Nice, dan Extraordinary You. Terakhir, ia menjadi tokoh utama di Do Do Sol Sol La La Sol.

