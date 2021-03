SEOUL - Ki Do Hoon akan debut sebagai tokoh utama pria di drama fantasi romantis Scripting Your Destiny. Model sekaligus aktor SM Entertainment tersebut dipercaya memerankan karakter Dewa Shin Ho Yoon.

"Saat proses audisi, aku merasa ada bagian-bagian Ho Yoon yang bisa kumengerti. Sutradara memberiku dukungan yang kubutuhkan untuk mengambil peran ini," kata Ki Do Hoon dalam konferensi pers, seperti dilansir Soompi, Selasa (23/3/2021).

"Aku banyak berpikir tentang bagaimana seorang hidup seorang dewa. Aku fokus pada hal itu, jadi aku tidak tahu bagaimana ini akan terlihat dari kacamata penonton," lanjutnya.

Sementara sutradara Kim Byung Soo percaya Ki Do Hoon adalah pilihan tepat untuk peran Shin Ho Yoon. Secara fisik, Kim Byung Soo melihat Ki Do Hoon sudah memenuhi syarat.

"Ketika melakukan casting untuk peran dewa, penting untuk mengkasting seseorang dengan visual yang sangat menawan. Aku mengkasting Ki Do Hoon dan Park Sang Nam dengan dasar itu," terangnya.

Ki Do Hoon sudah menunjukkan kemampuan aktingnya di beberapa drama. Pertama debut di King Loves (2017), ia bermain di drama-drama seperti Arthdal Chronicles, Catch the Ghost, Once Again, dan terakhir Love Alarm season 2.

