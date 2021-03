SEOUL - Kabar baik untuk fans NCT. Unit NCT Dream dipastikan tengah menyiapkan album comeback mereka.

Pada Selasa (23/3/2021), portal berita SPOTV News mengabarkan jika NCT Dream sedang ada dalam tahap persiapan untuk comeback bulan depan. Menanggapi kabar itu, SM Entertainment langsung buka suara.

"NCT Dream sedang menyiapkan album baru yang ditargetkan untuk rilis April," kata SM Entertainment seperti dilansir Soompi.

Ini akan menjadi comeback pertama NCT Dream setelah terakhir merilis album pada April 2020. Seperti comeback tahun lalu, NCT Dream tetap akan diperkuat Mark, yang sempat graduate usai merilis We Go Up pada September 2018.

