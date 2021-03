JAKARTA - Apa jadinya jika dua finalis Indonesian Idol Season 10 reuni dan ditantang untuk membuat lagu? Hal itu terlihat ketika Mirabeth Sonia alias Abe mengundang Esther Geraldine menjadi bintang tamu dalam channel YouTube pribadinya.

Songwriting Challenge memberi kesempatan kepada Abe dan Esther untuk menulis sebuah lagu berdasarkan tema dan lirik yang dipilih secara acak. Penggalan lagu yang mereka buat nantinya akan direkam dan diperdengarkan.

Abe dan Esther mendapat tema lagu tentang break up alias putus cinta dengan empat bait yang kembali dipilih secara acak. Adapun bait yang terpilih adalah ‘I still love you but the resentment is still there (aku masih mencintaimu, tapi amarah itu masih tetap ada)’.

Kemudian ada ‘say it to my face (katakan di depan mukaku)’, ‘tears keep falling like rain (air mata terus turun seperti hujan)’, dan ‘I’m standing here waiting for you to say something (aku di sini menunggumu untuk mengatakan sesuatu).

Waktu yang diberikan kepada Mirabeth Sonia dan Esther Geraldine untuk membuat lagu itu hanya 30 menit! Setelah mendengar hasil lagu masing-masing, Mirabeth dan Esther merasa bahwa style lagu mereka sangat berbeda satu sama lain. “Cara kita menulis lagu beda banget. You’re so galau, bro,” komentar Esther yang dijawab Abe dengan, “I know.” Penasaran seperti apa lagu kilat buatan Mirabeth Sonia dan Esther Geraldine? Yuk, langsung tonton videonya di channel YouTube Mirabeth Sonia.* Baca juga: Resmi Menikah, Kalina Oktarani Minta Vicky Prasetyo Tak Genit pada Wanita