SEOUL - Claudia Kim memiliki rumah baru. Pada 17 Maret 2021, YG Entertainment mengumumkan bahwa mereka resmi menaungi aktris Avengers: Age of Ultron tersebut.

“Kami senang bisa meneken kontrak dengan aktris Soo Hyun (nama asli Claudia Kim), yang merupakan salah satu pelopor yang membuat Korea Selatan dikenal dunia,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Kamis (18/3/2021).

Dalam lanjutan keterangannya, YG mengatakan, “Kami berencana untuk mendukung Soo Hyun yang sudah memiliki tempat sebagai aktris global. Sehingga, dia dapat fokus dalam menjalankan aktivitasnya.”

Claudia Kim memulai karier internasionalnya dengan membintangi film Marvel, Avengers: Age of Ultron pada 2015. Dalam film itu, dia berperan sebagai Dr. Helen Cho.

Dia kemudian melanjutkan kariernya dengan membintangi sederet film Hollywood, seperti Equals, The Dark Tower, dan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Dia juga bermain dalam serial Netflix, Marco Polo.

Tak hanya di pasar global, Claudia Kim juga bermain dalam beberapa film Korea populer, seperti Monster, 7th Grade Civil Servant, Brain, dan Romance Town. Dengan bergabungnya dia bersama YG Entertainment, penggemar menantikan karya terbarunya di masa depan. Selain para idol K-Pop, YG Entertainment juga rumah untuk sederet aktor kenamaan Korea, seperti Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Choi Ji Woo, Jung Hye Young, Kang Dong Won, Yoo In Na, Son Ho Jun, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, Lee Soo Hyuk, hingga Kyung Soo Jin.