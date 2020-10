SEOUL - Kabar bahagia datang dari salah satu aktris top Korea yang sukses go international, Claudia Kim. Bintang Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald itu baru saja dikaruniai seorang buah hati.

Claudia mengejutkan publik dan para penggemarnnya dengan foto yang ia unggah ke akun Instagram pribadi pada Kamis (1/10/2020). Ia mengunggah foto dirinya sedang menggenggam tangan mungil bayi perempuan.

“Dia sempurna,” tulis Claudia sebagai keterangan foto.

Mengutip Allkpop, meski pihak agensi Claudia belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sepertinya aktris yang juga bermain di Avengers ini memang baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Dari kolom komentar, Claudia telah membalas banyaknya ucapan selamat dari rekannya sesama selebriti.

April lalu, Claudia mengonfirmasi bahwa ia telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 15 minggu. Kabar kehamilannya muncul sekitar 4 bulan setelah ia dipersunting entrepreneur bisnis, Cha Min Gaeun pada Desember 2019.

