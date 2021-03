JAKARTA - Usai menjadi bintang tamu di YouTube Boy William, sosok Ovi Dian langsung menjadi pusat perhatian. Kekayaan artis sekaligus presenter 28 tahun itu disebut-sebut mengalahkan Raffi Ahmad hingga membuatnya dijuluki Crazy Rich Indonesia.

Di rumahnya, Ovi Dian memiliki lapangan golf, garasi berisi motor gede (moge) mahal, hingga masjid megah yang terinsipirasi dari Masjid Nabawi. Lantas, darimana sumber harta yang dimiliki Ovi Dian?

Ternyata, selain bekerja sebagai aktris dan presenter Tanah Air yang wajahnya sering wara-wiri di televisi, Ovi Dian juga mempunyai bisnis keluarga sejak kecil.

Berawal dari nol, keluarga Ovi Dian kemudian merintis bisnis hingga mempunyai pom bensin dan stasiun radio. Ayahnya, Lazuardi Ardiman sempat berjualan minyak tanah.

Baca Juga:

- Kolaborasi, Jackson GOT7 dan Afgan Saling Lempar Pujian

- Mewahnya Rumah Crazy Rich Ovi Dian Bisa Buat Main Golf

“Dia (bapak) orangnya tekun, rajin, and it starts from there, hingga akhirnya punya pom bensin, dan dari situ juga di-build radio station,” kata Ovi Dian seperti dikutip dari kanal YouTube Boy William.

Meski hidup bergelimang harta dengan fasilitas mewah di rumahnya, Ovi Dian mengaku tetap ingin mandiri dan bekerja hingga dapat menikmati harta dari hasil keringatnya sendiri.

“Apapun yang kita dikasihnya sekarang, let’s say this golf course, and whatever we have, tapi gue lebih mending punya empang sekecil ini tapi hasil keringat sendiri, uang gue sendiri, daripada this golf course that I didn’t earn,” tutur Ovi.

(LID)