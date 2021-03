JAKARTA - Boy William unjuk kemampuan di Indonesian Idol Special Season babak spektakuler show top 5 malam ini, Senin (15/3/2021). Ia membuka acara dengan kelima finalis membawakan lagu Love the Way You Lie.

Anggi, Jemimah, Mark, Melisa, dan Rimar membuka lagu yang dipopulerkan Rihanna dan Eminem itu dengan apik. Di tengah penampilan mereka, Boy muncul dengan rap-nya.

Host Indonesian Idol itu muncul seorang diri dari balik panggung dengan background api. Ia tampak percaya diri kemudian berdiri bersama kelima finalis lainnya.

Aksi panggung mereka disambut positif oleh para juri. Anang Hermansyah, Ari Lasso, Judika, Maia Estianty, dan Rossa kompak memberikan standing ovation.

"Sekali-sekali gue bisa duet bareng Anggi, Melisa, Rimar, Jemimah, Mark. Sebenarnya enggak berani, tapi mau enggak mau," ujar Boy tak percaya diri.

Para juri mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan rap Boy William. Salah satunya adalah Maia Esianty. "Top banget Boy," ujar ibunda Al, El, dan Dul itu.

Boy pun tersanjung dengan sambutan positif para juri. "Terima kasih pada semua yang menonton dan para juri untuk komentar baiknya," tuturnya.

Babak spektakuler show malam ini menghadirkan tantangan yang berbeda. Kelima finalis harus berduet dengan para juri untuk berjuang mendapatkan vote pemirsa dan melaju ke babak selanjutnya.

